Усик – Брієдіс: післяматчевий коментар латвійця

Латвійський боксер Майріс Брієдіс переконує, що його двобій з українцем Олександром Усиком був досить важким, однак він очікує і на реванш.

Уночі проти 27 січня у латвійській Ризі на однойменній арені у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії відбувся бій Усик – Брієдіс. За рішеннях суддів, перемогу в ньому здобув українець.

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На післяматчевій прес-конференції латвійський боксер прокоментував хід поєдинку.

"Сподіваюся, усім сподобався бій. Це був один із моїх найважчих опонентів. Думаю, що я підійшов до бою досить холоднокровним. Можливо, це та річ, з якою потім щось було не так. Думаю, що це той бій, який ми зможемо зробити знову. Сподіваюся, ми це можемо", – підкреслив він.

За його словами, можливо, на вердикт суддів вплинуло те, що Усик був фаворитом поєдинку.

"Але я думаю, що ми провели великий бій, і я сподіваюся на реванш. Тоді ми побачимо, хто стане переможцем. Це був рівний, збалансований бій, і судді з боку бачили все краще. Для мене ця поразка буде мотивацією щодо підготовки до наступних поєдинків", – додав Брієдіс.

Детальніше про перебіг бою Усик – Брієдіс ви можете прочитати в нашій текстовій трансляції.