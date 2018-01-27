Усик – Брієдіс: українці визначили переможця бою

Читачі сайту "24" поділилися очікуваннями щодо бою між українським чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом.

Так, відповідно до результатів опитування "Як закінчиться бій Усик – Брієдіс?", яке проводилося на сайті "24", користувачі найбільше голосів віддали за перемогу українця нокаутом.

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За цей пункт проголосували 55% або 4060 наших читачів.

На другому ж місці розмістився варіант, що Олександр здобуде перемогу за очками – так вважають значно менше опитаних, а саме 37% (2656 респондентів).

Додамо, що українці взагалі не вірять в успіх Гільєрмо Рігондо. Так, за його перемогу нокаутом проголосувало 4% відвідувачів, що становить 313 осіб.

Натомість у те, що він здобуде вікторію за очками, вірить ще менше шанувальників боксу – 3% або 219 юзерів.

Те, що бій завершиться нічиєю, вважає 1% читачів або 91 користувач.

Загалом участь у цьому опитуванні взяли 7330 осіб.

Додамо, інші опитування можна переглянути за посиланням.

До слова, за усіма найцікавішими подіями щодо бою Усик – Брієдіс стежте у нашому онлайні.