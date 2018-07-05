Усик – Гассієв: епатажний екс-чемпіон світу Валуєва зробив прогноз

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, а нині депутат Держдуми Росії Микола Валуєв дав свій прогноз на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому зустрінуться Олександр Усик і Мурат Гассієв.

"Вважаю, що це буде бій року, – почав емоційно Валуєв, але потім перейшов "на нейтральну". – А от про фаворита не говоритиму. Тут все залежатиме від того, хто зуміє нав'язати супернику свій стиль бою. Багато чого залежатиме і від витривалості суперників. Швидше за все, Мурат діятиме в атакуючому стилі, Усик же вестиме позиційну боротьбу з можливістю контратаки".

На думку екс-боксера, який до депутатства встиг навіть знятися у недолугому кіно і примітивній рекламі, розв'язка бою трапиться в другій половині. "Ймовірність того, що поєдинок триватиме всю дистанцію – відсотків 35", – цитує Валуєва сайт ФБР.

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Бій між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня у Москві. Переможець отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), кубок Мохамеда Алі та гонорар 10 мільйонів доларів.