Усик – Гассієв: крутий промо-ролик до фіналу WBSS сколихнув мережі (відео)
Організатори фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим опублікували промо-ролик, який шириться інтернетом.
Відео з'явилось на Youtube-каналі World best Boxing and MMA.
Читайте також: Бій Усик – Гассієв: букмекери почали приймати ставки
Як відомо, чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик зустрінеться у фіналі WBSS з Муратом Гассієвим, який володіє поясами WBA і IBF.
Вирішальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем і росіянином відбудеться 11 травня в економічній столиці Саудівської Аравії – мегаполісі Джидда. На кону будуть стояти чемпіонські пояси за всіма основними версіями (WBC, WBA, WBO і IBF), а також спеціальний трофей імені Мохаммеда Алі.
На відео показані уривки з тренувань обох боксерів, а також найбільш ефектні моменти їхньої спортивної кар'єри – комбінації ударів і видовищні нокаути.