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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Усик – Гассієв: крутий промо-ролик до фіналу WBSS сколихнув мережі (відео)

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У мережі з'явився промо-ролик фінального бою Усик – Гассієв
У мережі з'явився промо-ролик фінального бою Усик – Гассієв / Фотоколаж

Організатори фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим опублікували промо-ролик, який шириться інтернетом.

Відео з'явилось на Youtube-каналі World best Boxing and MMA.

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Як відомо, чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик зустрінеться у фіналі WBSS з Муратом Гассієвим, який володіє поясами WBA і IBF.

Вирішальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем і росіянином відбудеться 11 травня в економічній столиці Саудівської Аравії – мегаполісі Джидда. На кону будуть стояти чемпіонські пояси за всіма основними версіями (WBC, WBA, WBO і IBF), а також спеціальний трофей імені Мохаммеда Алі.

На відео показані уривки з тренувань обох боксерів, а також найбільш ефектні моменти їхньої спортивної кар'єри – комбінації ударів і видовищні нокаути.

Теги: Новини спорту Усик – Гассієв Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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