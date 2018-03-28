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Усик – Гассієв: тренер росіянина зробив нахабну заяву про фінальний бій

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Усик – Гассієв
Усик – Гассієв / Фото з відкритих джерел

Тренер чемпіона IBF і WBA у важкій вазі Мурата Гассієва Абель Санчес вважає, що якщо український чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик битиметься так само "мляво" як з Бріедісом, його підопічний легко переможе.

Про це повідомляє видання BoxingScene.com.

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Тренер висловив сумніви, що латвієць представляв небезпеку для українця, а також зізнався, що очікував від Усика кращого боксу, рухів і роботи на довгій дистанції. За його словами, українець бився не так як зазвичай.

Якщо він буде битися проти Гассієва в тій же манері, як він бився з Брієдісом, це буде найкоротша ніч. Хоча я не думаю, що він буде діяти так само, як в бою проти Бріедіса,
– заявив Санчес.

Окрім того, Санчес заявив про те, що команда Гассієва очікує проведення фінального поєдинку Всесвітньої суперсерії 11 травня, а сам боксер уже протягом двох тижнів готується до бою.

"Це буде великий бій", – наголосив тренер.

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.

Теги: Новини Росії Новини України Бокс Новини спорту Олександр Усик Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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