У поєдинку між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком та британцем Тоні Белью на кону будуть стояти чотири чемпіонські пояси за версіями – WBC, WBA, IBF та WBO. Букмекери оцінили шанси кожного з боксерів на перемогу у цьому бою.

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Українець Олександр Усик є фаворитом цього бою. Букмекери схиляються до думки, що він зможе захистити усі свої титули. Так, у William Hill на перемогу Усика виставили коефіцієнт 1,17. На те, що Белью переможе – 5,50. Ймовірність того, що бій закінчиться у нічию, доволі мала – коефіцієнт 29,00.

Варто зазначити, що доволі висока ймовірність того, що бій закінчиться достроково перемогою Усика. Ставка на те, що українець виграє нокаутом, технічним нокаутом чи дискваліфікацією суперника складає 1,83. Найбільш ймовірна така перемога у 4-6 чи 7-9 раундах. Коефіцієнт на те, що бій закінчиться у цих раундах – по 5,00.

Ставка на те, що бій триватиме усі 12 раундів – 2,37. Якщо ні – коефіцієнт 1,53.

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У PariMatch теж віддали перевагу Усику – коефіцієнт 1,13 на перемогу українця. Перемога Белью – 6,50. Нічия – 26,00. При цьому дострокова перемога Усика отримала коефіцієнт 2,05, у той час як те, що Белью переможе достроково – ті ж 6,50. При цьому експерти PariMatch не вірять у те, що британець зможе перемогти по очках – 2,20 на те, що таку перемогу здобуде Усик проти 15,00 на перемогу Белью по очках.

Щодо дострокової перемоги, то така може трапитися у 4-6 або ж 7-9 раундах. Коефіцієнт на те, що в цих раундах переможе Усик – по 5,50. На те, що у цей період переможе Белью – по 21,00.

"Фаворит спорт" виставив найменший коефіцієнт на перемогу Усика – 1,10. І дав найбільший коефіцієнт на перемогу Белью – 7,35. Щодо нічиї, то на неї коефіцієнт 34,00.

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Однак у них коефіцієнт 1,87 на те, що бій триватиме 12 раундів. Такий же коефіцієнт на те, що бій закінчиться достроково (незалежно від імені переможця).

При цьому щодо раундів, у яких може виграти Усик, то найменший коефіцієнт у 10-12 раундів – 4,00. Перемога у 7-9 раундах оцінена в 4,50. Для прикладу, дострокова перемога Белью у 4-6 чи 7-9 раундах – по 19,00. У той же час в Усика більше шансів виграти у другій половині бою – коефіцієнт 2,20 на перемогу у 7-12 раунді, і коефіцієнт 5,10 на перемогу у 1-6 раундах. У Белью протилежна ситуація – 8,00 на перемогу у 1-6 раундах та 10,50 на те, що британець переможе у 7-12 раундах.

Також їх експерти ставлять доволі велику ймовірність того, що Белью буде в нокдауні – коефіцієнт 1,67. На те, що Усик опиниться на ринзі під час бою – 4,00.

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Marathon bet на перемогу Усика виставив коефіцієнт 1,16. Перемога Белью – 6,10. Нічия – 29,00.

Найбільша ймовірність в Усика перемогти, провівши повний бій – ставка на це з коефіцієнтом 2,62. Перемога Белью у повному бою – 19,00. Близьким до цього є перемога британця у 7-9 раундах – 19,75.

Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться у суботу, 10 листопада. Онлайн поєдинку, відео бою та результат – на сайті 24 Каналу.