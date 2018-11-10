Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик у суботу, 10 листопада, проведе захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Його суперник – британець Тоні Белью. Онлайн бою – на сайті 24 Каналу.

Бій відбудеться у переповненій Manchester Arena, яка вміщує майже 21 тисячу глядачів.

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Коли саме почнеться бій Усик – Белью поки невідомо. Це буде приблизно в 23:00 – 23:30. Адже в андеркарті бою будуть й інші поєдинки, у тому числі за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс. В залежності від тривалості їх боїх і визначиться початок бою Усик – Белью.

Відеотрансляція бою Усик – Белью