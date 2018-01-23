Бій Усик – Брієдіс: коли та де дивитися

У суботу, 27 січня, у латвійській Ризі українець Олександр Усик, який є чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі, зустрічатиметься з місцевим боксером Майрісом Брієдісом. Поєдинок буде півфіналом у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS.

Зауважимо, що бій Усик – Брієдіс пройде на "Рига Арені", яка вміщує 10 тисяч глядачів. До слова, найдешевший квиток коштував 50 євро, а найдорожча перепустка шанувальникам боксу обійдеться у 400 євро.

Читайте також: Усик – Брієдіс: прогноз букмекерів на фаворита поєдинку

В Україні бій Усик – Брієдіс покаже телеканал "Інтер". Трансляція цього звітного протистояння розпочнеться о 23:00.

Додамо, що безпосередньо перед поєдинком українські глядачі також зможуть побачити традиційну програму "Великий бокс", в якій експерти обговорять найцікавіші події, що передуватимуть цьому двобою. Початок трансляції передачі – о 22:15.

Цей випуск "Великого боксу" – ювілейний. У 2018 році програмі виповнюється 10 років. Цього разу ведучий проекту Роман Кадемін разом з експертами та зірковими гостями згадають про найцікавіші боксерські поєдинки, найцікавіші інтерв'ю та гостей студії "Великого боксу". А також поговорять про найважливіші події в українському боксі за останні десять років,

– підкреслили у прес-службі мовника.

Усик – Брієдіс: анонс бою на "Інтері"

Читайте також: Бій Усик – Брієдіс: оприлюднено суму, яку українець отримає за поєдинок

Щодо міжнародної спільноти, то бій Усик – Брієдіс також покажуть "Матч ТВ" (Росія) та супутниковий канал Viasat Sport Baltic (країни Балтії).

Крім того, українських шанувальників боксу потішить і сайт "24" – ми проведемо для Вас не лише текстову трансляцію бою Усик – Брієдіс, а й розповідатимемо про всі найцікавіші події, що передуватимуть протистоянню у спеціальному онлайні.