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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усик – Брієдіс: текстовий онлайн

16:30, сьогодні 737 Читать новость на русском
Бій Усик – Брієдіс: дивитися онлайн
Бій Усик – Брієдіс: дивитися онлайн / 24 Канал

Поєдинок між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом відбудеться у Латвії на "Рига Арені" увечері 27 січня. Дивіться текстовий онлайн усіх подій, що йому передують, та безпосередньо самого бою на сайті "24".

Бій Усик - Брієдіс відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). До звітного протистояння боксери підходять лише з одними перемогами в активі. Як на думку фахівців, так і букмекерів фаворитом двобою вважається українець.

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Поєдинок між Олександром і Майрісом пройде на батьківщині останнього, а саме у столиці країни на "Рига Арені", яка вміщує 10 тисяч уболівальників. До слова, найдешевша перепустка на цей поєдинок коштувала 50 євро, а найдорожчий квиток – 400 євро. За останніми даними, арена буде фактично заповненою вщерть, оскільки за добу до українсько-латвійського протистояння залишалося трохи менше, ніж 700 вільних тікетів.

Додамо, що також на глядачів цього вечора очікує ще 9 поєдинків у андеркарті:

Філіп Хрговіч (Хорватія) – Том Літтл (Англія) – суперважка вага

Ноель Гевор (Вірменія/Німеччина) – Оланреваджу Дуродола (Нігерія) – перша важка

Йоан Конголо (Швейцарія) – Андрейс Покумейко (Латвія) – напівважка

Мікі Нільсен (Данія) – Рікардс Болотнікс (Латвія) – перша важка

Ніколайс Грісунінс (Латвія) – Джозеф Дармош (Угорщина) – перша важка

Отто Валлін (Швеція) – Срдан Говедаріца (Боснія) – суперважка

Євгенійс Алексеєвс (Латвія) – Моріс Поссіті (Франція) – напівважка

Мікаель Лаваль (Нігерія) – Іштван Оршос (Угорщина) – перша важка

Араік Марутжан (Вірменія/Німеччина) – Річард Хег (Угорщина) – середня

Теги: Новини України Олександр Усик Усик – Брієдіс Бокс Латвія
Джерело: 24 Канал
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