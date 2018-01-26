Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика
У суботу, 27 січня, у Латвії на "Арена Рига" українець Олександр Усик, який є чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі, зустрінеться з місцевим боксером Майрісом Брієдісом. Сайт "24" пропонує Вам найцікавіші факти про найближчого суперника українця.
Майріс Брієдіс: початок кар'єри
Народився Брієдіс у самому серці Латвії – у столиці країни Ризі. Нещодавно, 13 січня, йому виповнилося 33 роки. Його зріст становить 186 сантиметрів, а вага – близько 95 кілограмів. У бокс спортсмен потрапив випадково – як переконує Брієдіс, у секцію він записався, аби навчитися давати відсіч хуліганам, а запропонував йому таке заняття однокласник, якому одному було сумно. Крім того, є цікавою і його поява на великому рингу, яка пройшла через кікбоксинг. Саме в останньому виді спорту латвієць став чемпіоном Європи (2008 рік) і здобув бронзу чемпіонату світу (2007 рік).
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Майріс Брієдіс у фіналі ЧЄ-2009 з кікбоксингу: відео бою проти поляка Рафаеля Александровича
Мені сказали, що буде якась шоу-програма, де можна буде відбоксувати та заробити які-небудь гроші – як мені тоді здавалося, це суттєва сума: точно не пам'ятаю, але десь 400 євро. І я погодився, але у підсумку виявилося, що це вже був офіційний рейтинговий бій у професійному боксі. Ось так у 2009 році розпочав свою професійну кар'єру в боксі, а аматорська кар'єра пролетіла, так би мовити, повз вуха. Потім вже була пропозиція боксувати на турнірі Bigger's Better у суперважкій вазі. Поїхав туди, вперше з'явився на великому телебаченні, на Eurosport. І ось так якось поїхало: почав серйозніше тренуватися, якісь більш серйозні плани почали з'являтися. Тобто спочатку було заради розваги, заради спорту, а потім пішло більш професійно,
– розповідає Брієдіс.
Зауважимо, що у першому своєму бою Майріс переміг свого співвітчизника Рауліса Ракілаускаса одноголосним рішенням суддів, а потім у наступних восьми поєдинках були лише вікторії нокаутом. Також з 2010 по 2013 роки він брав участь у вищезазначеному серійному комерційному турнірі Bigger's Better, де двічі доходив до фіналів у 2010-му та 2012-му, причому тріумфував у них над українцем Павлом Журавльовим. Крім того, у 2012-му він здобував тут титул чемпіона у суперфіналі, а в 2013 році вигравав супер-бій.
Як Майріс Брієдіс засмутив Кадирова
Загалом латвієць на профі-рингу провів 23 двобої, у 18-ти з яких він перемагав достроково, тобто нокаутом, причому, що таке поразка він не знає досі. Щоправда, у його доробку є два поєдинки, які будуть вельми цікавими українським шанувальникам боксу.
Так, у 2015-му році Майрісу вдалося "нокаутувати" самого очільника Чечні Рамзана Кадирова, а точніше у Грозному в їхньому "Колізеї" завдати ефектної поразки німцю Мануелю Чарру, який називає чеченського лідера своїм другом. Поготів господар Чечні особисто запросив боксера ліванського походження та фактично організував цей поєдинок, оскільки той виступав за місцевий клуб "Ахмад". У підсумку на переповненій арені за присутності Кадирова Брієдіс наприкінці п'ятого раунду відправив улюбленця місцевої публіки у нокаут, і, як описували той поєдинок латвійські ЗМІ, "Чарр мішком звалився на дошки та довго не "хотів" вставати – у залі стало тихо-тихо, особливо приголомшеним таким результатом був сам Рамзан Кадиров".
Брієдіс ефектно нокаутував Чарра та реакція Кадирова: відео
Також свого часу (1 квітня 2017 року) Брієдіс завдавав поразки німцю Марко Хуку, якого перемагав Олександр Усик на шляху до півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Щоправда, латвійський боксер впорався не так яскраво, як українець, проте не менш ефективно – перемога з величезною перевагою за одноголосним рішенням суддів (116:111, 117:110, 118:109). Відтак, Майріс став першим боксером із Латвії, який завоював титул чемпіона світу серед професіоналів за однією із найпрестижніших версій (WBC).
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В останньому ж своєму поєдинку, який відбувся вже у рамках WBSS, Брієдіс здолав кубинця Майка Переса. Це протистояння відбувалося на "Арені Рига" та завершилося з рахунком 116-110, 114-112, 115-111 на користь латвійця. До слова, на цій арені Майріс також перемагав нігерійця Оланреваджу Дуродола та південноафриканця Денні Вентера – обох технічним нокаутом. Вищезазначені бої відбувалися не так вже й давно – у 2016 році, а після них латвієць загалом провів ще три бої, включно з двобоями проти Хука та Переса.
Майріс Брієдіс: знайомство із Кличками та Усиком
Після кількох перших успішних поєдинків на профі-рингу Брієдіса помітили тренери більш досвідчених боксерів і почали запрошувати як спаринг-партнера для своїх підопічних. Так, у 2011 році Майріс опинився у тренувальному таборі братів Кличків і опісля загалом 16 разів спарингував як зі старшим Віталієм, так і з молодшим Володимиром, зокрема і перед боєм з російським "Вітязем" Олександром Повєткіним, оскільки дуже його нагадує не лише за зовнішністю, а й за манерою бою та габаритами.
Майріс Брієдіс поряд із Володимиром Кличком і Олександром Усиком
Під час одного із таких тренувань латвієць познайомився і з Олександром Усиком. З того часу спортсмени перебувають у досить непоганих стосунках, підтримують зв'язок і навіть відвідують поєдинки один одного.
Додамо, що робота з найвідомішими українськими братами неабияк вплинула на манеру бою латвійця – зокрема, фахівці відзначають, що він багато чого перейняв в українців і так само контролює свого суперника за допомогою джебу.
Що говорять експерти про Майріса Брієдіса
На думку багатьох фахівців, Брієдіс – та людина, яка має найбільше шансів перемогти Усика, а цьому можуть посприяти його боксерський інтелект, хитрість і довші руки.
Манера бою латвійця є схожою на манеру Усика. Я допомагав Майрісові готуватися перед Хуком, і я вважаю, з Усиком буде цікавий бій, оскільки арсенал хитрощів є достанім у обох: швидкісні боксери з дуже сильним ударом. У результаті вийде або інтенсивний швидкісний бій або тягуча "шахова" партія,
– наголошує колишній боксер Сергій Радченко.
Найяскравіші моменти кар'єри Брієдіса: відео
Також експерти акцентують на стилі латвійця – зокрема, він діє від оборони, читаючи суперника, відтак такому опоненту протистояти дуже важко. Відзначається, що Брієдіс зчитує супротивника, немов комп'ютер, і миттєво себе підганяє під нього, а також може відправити його у важкий нокаут.
"Латвієць вміє терпіти, може чекати на свій момент хоч 11 раундів. З ним важко мати гарний вигляд, і він – не дуже зрозумілий", – зауважив авторитетний знавець у світі боксу Олександр Бєлєнький.
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Майріс Брієдіс: особисте життя
Відомо, що Брієдіс закінчив Латвійську академію спортивної педагогіки. Також боксер є одруженим і має аж чотири дитини – всі хлопчики: двійнята від першої дівчини та двоє вже від дружини.
Перед початком професійної кар’єри у боксі він працював звичайнісіньким охоронцем і, за його словами, заробляв непогані гроші. Щоправда тоді країною швидко розлетілися чутки про те, що чемпіон Європи з кікбоксингу працює не на найпрестижнішій роботі, відтак у ситуацію втрутився міністр закордонних справ Латвії Маріс Рієкстіньш, який запропонував Брієдісу роботу у поліції. У підсумку спочатку Майріс патрулював вулиці, а згодом дослужився до звання старшого лейтенанта. У 2017 році латвієць відзначив десять років роботи в органах.
Зауважимо, що робить він це не "для галочки", і деколи йому навіть доводиться домовлятися з колегами, аби підмінили, коли у нього заплановано бій. Відтак, зазвичай робочий день Брієдіса проходить так: о 5:30 ранку – підйом, о 6 він здійснює пробіжку, а о 8:00 виходить на службу, після якої рівно о 17:00 відправляється на тренування. У поліції Майріса поважають і завжди підтримують. Так, перед боєм з Усиком його колеги під вікнами відділку створили повідомлення: "Майрісе, ми – з тобою".
До перших вагомих успіхів Брієдіс вважався посереднім бійцем навіть у рідній Латвії, а робота у поліції приносила йому більше грошей, аніж боксерська кар'єра. Довелося свого часу Майрісу навіть оплачувати дорогу до Франкфурта-на-Майні та проживання угорцю Ласло Хуберту, аби той з ним провів шестираундовий поєдинок. Річ у тім, що латвієць тоді проходив збори та чекав на виклик у США, але так і не дочекався. Тому цей двобій був вимушеним заходом для нормального завершення підготовки. Тепер же латвієць вважається одним із головних претендентів на перемогу у Всесвітній боксерській суперсерії.