Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика

Народився Брієдіс у самому серці Латвії – у столиці країни Ризі. Нещодавно, 13 січня, йому виповнилося 33 роки. Його зріст становить 186 сантиметрів, а вага – близько 95 кілограмів. У бокс спортсмен потрапив випадково – як переконує Брієдіс, у секцію він записався, аби навчитися давати відсіч хуліганам, а запропонував йому таке заняття однокласник, якому одному було сумно. Крім того, є цікавою і його поява на великому рингу, яка пройшла через кікбоксинг. Саме в останньому виді спорту латвієць став чемпіоном Європи (2008 рік) і здобув бронзу чемпіонату світу (2007 рік).

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Майріс Брієдіс у фіналі ЧЄ-2009 з кікбоксингу: відео бою проти поляка Рафаеля Александровича

Мені сказали, що буде якась шоу-програма, де можна буде відбоксувати та заробити які-небудь гроші – як мені тоді здавалося, це суттєва сума: точно не пам'ятаю, але десь 400 євро. І я погодився, але у підсумку виявилося, що це вже був офіційний рейтинговий бій у професійному боксі. Ось так у 2009 році розпочав свою професійну кар'єру в боксі, а аматорська кар'єра пролетіла, так би мовити, повз вуха. Потім вже була пропозиція боксувати на турнірі Bigger's Better у суперважкій вазі. Поїхав туди, вперше з'явився на великому телебаченні, на Eurosport. І ось так якось поїхало: почав серйозніше тренуватися, якісь більш серйозні плани почали з'являтися. Тобто спочатку було заради розваги, заради спорту, а потім пішло більш професійно,

– розповідає Брієдіс.

Зауважимо, що у першому своєму бою Майріс переміг свого співвітчизника Рауліса Ракілаускаса одноголосним рішенням суддів, а потім у наступних восьми поєдинках були лише вікторії нокаутом. Також з 2010 по 2013 роки він брав участь у вищезазначеному серійному комерційному турнірі Bigger's Better, де двічі доходив до фіналів у 2010-му та 2012-му, причому тріумфував у них над українцем Павлом Журавльовим. Крім того, у 2012-му він здобував тут титул чемпіона у суперфіналі, а в 2013 році вигравав супер-бій.

Як Майріс Брієдіс засмутив Кадирова

Загалом латвієць на профі-рингу провів 23 двобої, у 18-ти з яких він перемагав достроково, тобто нокаутом, причому, що таке поразка він не знає досі. Щоправда, у його доробку є два поєдинки, які будуть вельми цікавими українським шанувальникам боксу. Так, у 2015-му році Майрісу вдалося "нокаутувати" самого очільника Чечні Рамзана Кадирова, а точніше у Грозному в їхньому "Колізеї" завдати ефектної поразки німцю Мануелю Чарру, який називає чеченського лідера своїм другом. Поготів господар Чечні особисто запросив боксера ліванського походження та фактично організував цей поєдинок, оскільки той виступав за місцевий клуб "Ахмад". У підсумку на переповненій арені за присутності Кадирова Брієдіс наприкінці п'ятого раунду відправив улюбленця місцевої публіки у нокаут, і, як описували той поєдинок латвійські ЗМІ, "Чарр мішком звалився на дошки та довго не "хотів" вставати – у залі стало тихо-тихо, особливо приголомшеним таким результатом був сам Рамзан Кадиров".