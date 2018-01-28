Українець Олександр Усик зустрічався з латвійцем Майрісом Брієдісом на "Рига Арені" увечері 27 січня. Бій відбувався у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Пропонуємо Вашій увазі повне відео цього поєдинку.

Бій Усик – Брієдіс тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця за одностайним рішенням суддів.

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Загалом протистояння проходило за повної рівності – перевага одного боксера змінювалася перевагою іншого. Щоправда, у деяких моментах українець все ж діяв активніше та цікавіше. Латвієць своєю чергою покладався на досвід, і здебільшого це його рятувало: компенсація браку швидкості, нейтралізація ударів Усика, витримка до самого кінця, попри втому.

Зауважимо, що у певних моментах Брієдіс діяв дещо грубо. Зокрема, одного разу заїхав головою в обличчя українському боксерові, а другого – заплів йому ноги так, що той упав на підлогу. В обох випадках рефері у ринзі зупиняв двобій, однак за кілька секунд, на щастя, поєдинок відновлювався. Натомість Олександр подеколи умикав швидкість, і це давало свої плоди у вигляді серії з кілько влучних ударів, однак весь час у такому темпі він як не міг провести, так і не давав йому це зробити латвієць.

Вже ближче до кінця протистояння Брієдіс почав утомлюватися, і, здавалось б, Сашкові слід було добивати, але Майріс все ж вистояв, відтак рішення щодо переможця приймали судді.

У підсумку "люди в чорному" присудили вікторію Олександру Усику.

Усик – Брієдіс: повне відео бою ("Інтер")

Усик – Брієдіс: повне відео бою ("Боец")