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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усик – Брієдіс: результат бою

01:19, сьогодні 6201 Читать новость на русском
Усик – Брієдіс: хто переміг
Усик – Брієдіс: хто переміг / 24 Канал

Переможцем бою Усик – Брієдіс став українець. Поєдинок тривав усі 12 раундів, відтак, хто вийде до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, вирішували судді. Зауважимо, що до цього протистояння жоден із боксерів не зазнавав поразок на профі-рингу.

Українець Олександр Усик у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) тріумфував над латвійцем Майрісом Брієдісом. Бій проходив у Ризі та тривав усі 12 раундів. У підсумку двоє з трьох суддів присудили перемогу Усику, а один – констатував нічию: 114:114, 115:113, 115:113. Отже, український боксер – у фіналі.

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Усик вийшов до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії

Саме ж звітне протистояння видалося досить цікавим, а обидва боксери почергово заволодівали ініціативою. Однак, Усик все ж діяв цікавіше та проводив влучніші удари. Натомість Брієдіс також не пас задніх. Зокрема, його досвід компенсував брак швидкості Крім того, подекуди йому навіть вдавалися досить непогані серії ударів та навіть упродовж певного часу домінування на рингу.

Сам бій розпочався з традиційної розвідки, яка завершилася миттєво натиском з боку українця. Брієдіс своєю чергою до цього був готовим і йшов у вдалі контратаки. Зауважимо, що подеколи латвієць дозволяв собі брудні прийоми. Так, в третьому раунді Майріс поцілив Олександру головою в обличчя, і в останнього над бровою з’явилася кров, а у 6-й трихвилинці українець навіть опинився на підлозі, але це стало результатом того, що або перечепився, або ж втратив рівновагу.

Усик, Брієдіс, спорт, бокс, Латвія, Рига
Усик – Брієдіс: момент поєдинку

У 5 раунді Сашко увімкнув швидкість і провів кілька непоганих серій, відтак ця частина бою вийшла чи не найкращою у виконанні українця. Однак у наступному він збавив темп, і Брієдіс зумів знову вести бій, як і раніше, тобто з перемінним успіхом.

Вже ближче до кінця протистояння було видно, що латвійський боксер почав утомлюватися. Саме з цієї причини він пропустив кілька влучних ударів в голову від україського спортсмена. Після одного з таких випадів у Брієдіса з носа пішла кров. Але латвієць не здавався та йшов далі у атаки, однак і українець йому гостро відповідав. Так тривало фактично до самого кінця.

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В останньому ж раунді, яким би активним не був Олександр, Майріс все ж вистояв. Отже, переможця бою мали визначити судді, які і віддали перемогу за одностайним рішення Усику.

Додамо, що у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії на українця чекає переможець бою Мурат Гассієв (Росія) – Юнієр Дортікос (Куба), який відбудеться 3 лютого у Сочі.

Усик – Брієдіс: відео найяскравіших моментів

Теги: Новини України Бокс Усик – Брієдіс Олександр Усик Латвія
Джерело: 24 Канал
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