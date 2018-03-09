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Усик буде говорити виключно про бокс, – менеджер про спекуляції щодо бою з росіянином

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Менеджер Усика розповів про майбутній бій з росіянином
Менеджер Усика розповів про майбутній бій з росіянином / isport.ua

Менеджер чемпіона світу за версіями WBO, WBC у важкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас розповів про розігрів бою українця проти російського боксера, який має чемпіонські пояси WBA Super, IBF Мурата Гассієва.

Про це повідомляє Іsport.ua.

Менеджер Усика Егіс Клімас запевнив, що жодних спекуляцій на політичні теми не буде, Олександр збирається говорити лише про бокс.

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Олександр багато разів казав, що буде говорити виключно про бокс. Обидва спортсмени розраховують, що ЗМІ та вболівальники не будуть підігрівати інтерес до цього бою з точки зору конфлікту двох країн,
– запевнив Клімас.

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.

Що таке Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS)? Це професійний боксерський турнір, який було засновано у березні 2017 року. Переможець отримує титул Мухаммеда Алі та пояси за версіями WBO, IBF, WBC та WBA Regular.

Теги: Новини України Новини Росії Новини спорту Бокс Україна – Росія Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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