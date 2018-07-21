Усик чи Гассієв: кому віддали перевагу читачі 24 каналу

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії зійдуться українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) та росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО). Читачі 24 каналу проголосували за переможця цього поєдинку.

Загалом в опитуванні взяло участь майже 14 тисяч читачів. 88% з них проголосували за те, що переможе Усик. 10% читачів перевагу віддали його супернику Гассієву. Ще 2% обрали свій варіант відповіді.

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До слова, нічиї у цьому поєдинку бути не може. Якщо у трьох суддів будуть однакові оцінки, на цей випадок є четвертий арбітр, який визначить переможця поєдинку Усик – Гассієв.

Нагадаємо, на кону цього поєдинку – титули чемпіона у першій важкій вазі (Cruiserweight) за версією WBA, WBC, WBO, IBF та журналу The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.