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Усик дав перший коментар після перемоги над Гассієвим

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Усик прокоментував перемогу над Гассієвим
Усик прокоментував перемогу над Гассієвим / Прес-служба WBSS

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF після перемоги над представником Росії Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії поділився емоції.

Сталося це одразу на рингу після завершення історичного бою.

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"Перше, що я подумав, коли мені підняли руку, я подумки собі сказав: Господи, боже, дякую тобі за ту силу, яку ти мені дав, і за те, що ти мене привів сюди сьогодні. Я хочу сказати спасибі тим людям, які були зі мною в таборі, хто мені допомагав. Всім тим людям, які доклали максимум своїх зусиль, щоб я сьогодні переміг. Також дякую своїй сім’ї та дружині", – підкреслив чемпіон.

Щодо планів на майбутнє, то Усик зауважив, що вони з командою мають все обміркувати, а спершу "треба гарненько відпочити та відновитися".

Тільки тоді ми подумаємо. Але я чув, що Тоні Белью хоче переможця цього турніру, а він якраз боксує в суперважкій вазі. Він же мене побачить, коли я говорю? Так ось: Hey, my dear friend, я є готовим! Якщо ж він не захоче опускатися до моєї ваги, то я піднімуся до його. Я просто буду їсти додаткову порцію макаронів, і це піде мені на користь,
– підкреслив українець.

За його словами, трофей мухаммедда Алі, який він здобув за підсумками зустрічі з росіянином, Він буде стояти вдома на почесному місці, тому що "улюблена дружина Катерина Михайлівна вже приготувала для нього місце".

Також Олександр підійшов до Гассієва, аби подякувати йому за бій.

"Ти – молодий, у тебе ще все попереду, а мені недовго залишилося. Ти – красень!". – сказав Усик опоненту.

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Крім того, український боксер висловив слова подяки усім, хто за нього уболівав у Москві.

"Олімпійський", спасибі! Люди, земляки! Дякую всім за підтримку. Москва-2018, ба-ам! Батя – в зданії" – додав він.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець. 

Теги: Олександр Усик Усик – Гассієв Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини спорту Бокс
Джерело: 24 канал
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