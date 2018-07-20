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Усик – Гассієв: де дивитися боксерський поєдинок

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Усик – Гассієв дивитися онлайн бокс
Усик – Гассієв дивитися онлайн бокс

У суботу, 21 липня, чемпіон світу за версіями WBO і WBC українець Олександр Усик вийде в ринг проти володар поясів IBF і WBA росіянина Мурата Гассієва. Це буде фінал Всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій вазі.

Права на трансляцію цього поєдинку в Україні викупив телеканал "Інтер". Саме він о 21:20 розпочне показ вечора боксу. Однак коли саме розпочнеться бій Усика та Гассієва – поки невідомо.

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Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу пройде у Москві на арені СК "Олімпійський".

Варто зазначити, що телеканал "Інтер" доступний для перегляду онлайн.

Нагадаємо, що на кону поєдинку – чемпіонські титули WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журналу The Ring і кубок Мохаммеда Алі, а також чек на 10 мільйонів доларів.

 

 

Теги: Усик – Гассієв Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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