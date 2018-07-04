Усик готується до бою з Гассієвим у Києві: відео

Український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 12 КО) у Києві готується до поєдинку проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО), який відбудеться 21 липня в Москві.

В даний момент українець тренується в Конча-Заспі. WBSS на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, як Усик працює на лапах разом зі своїм катменом Рассом Анбером.

Букмекери в цьому поєдинку віддають перевагу українському чемпіону. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,33. У той же час на успіх Гассієва букмекери дають коефіцієнт 3,25. Нічия традиційно для боксу вважається найменш вірогідним варіантом - 21,00.

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Зазначимо, що фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.