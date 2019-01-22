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      Усик і Джошуа можуть зустрітися вже цього року, промоутер підтвердив інформацію

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      Усик і Джошуа можуть зустрітися вже цього року
      Усик і Джошуа можуть зустрітися вже цього року / skysports.com

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик може вже цього року провести бій проти британського супертяжа Ентоні Джошуа, який володіє поясами IBF, WBA, WBO, IBO.

      Якщо Усик вирішить перейти в суперважку вагу, то може стати обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким і володіє Ентоні Джошуа.

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      Британець досі не узгодив свій наступний бій проти Ділліан Уайта або Джаррелла Міллера. Таким чином Усик може стати наступним у черзі на поєдинок проти Джошуа. Бій між українцем і британцем може відбутися до кінця цього року.

      "Бій з Ділліаном є пріоритетним. Він номер один. Але якщо ми не зможе домовитися з ним, то бій не відбудеться. Ми не можемо чекати Уайта до вересня або жовтня. Якщо він відмовиться від цього бою, то може не отримати знову бій за звання чемпіона світу.

      За правилами WBO, як тільки Усик підніметься до надважкої ваги він буде обов'язковим претендентом на титул", – заявив промоутер Джошуа Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports.

      Нагадаємо, що промоутер українця Усика Едді Хірн раніше заявивщо дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі узгоджено. Однак прізвище наступного суперника українця досі не названо. Серед потенційних суперників Усика – росіянин Олександр Повєткін, кубинець Луїс Ортіс та ще один росіянин Денис Лебедєв.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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