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Усик і Ломаченко претендують на спеціальні чемпіонські пояси

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Олександр Усик і Василь Ломаченко
Олександр Усик і Василь Ломаченко / isport.ua

Титуловані українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко можуть поповнити свої чималі колекції особливими нагородами.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила, що вручатиме спеціальні чемпіонські пояси для переможців найрейтинговіших боїв. Перші п’ять таких почесних нагород знайдуть господарів уже в 2018 році. І серед головних претендентів на пояси – дует українців.

Олександр Усик отримає спецприз, якщо 11 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі здолає росіянина Мурата Гассієв. А Василь Ломаченко – у разі перемоги в бою 12 травня проти венесуельця Хорхе Лінареса.

Три інші спеціальні пояси WBA дістануться тріумфаторам боїв: Ентоні Джошуа – Джозеф Паркер, Геннадій Головкін – Сауль Альварес, Каллум Сміт – Джордж Грувз.

Раніше менеджер Усика – Егіс Клімас розповів, що не бачить ніякого політичного підтексту в бою українця проти росіянина Гассієва, а його підопічний на прес-конференціях говоритиме лише про бокс.

Тим часом, сам Усик продовжує підготовку до бою на тренувальних зборах у Барселоні. При цьому боксер, за традицією, знаходить час для розваг – дивіться відео!

Читайте також: Непереможний український боксер вимагає чемпіонський бій

Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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