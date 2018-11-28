16:54
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Усик мало не зірвав тренування Ломаченка запальним танцем: курйозне відео

      3383 Читать новость на русском
      Ломаченко та Усик
      Ломаченко та Усик

      Підготовчий табір чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка відвідав один з його найближчих друзів – абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. І мало не зірвав тренувальний процес своїм запальним танцем.

      Нагадаємо, Василь Ломаченко готується до бою проти Хосе Педраси. Це буде об’єднавчий бій, на кону якого стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA та WBO. Поєдинок відбудеться 8 грудня (ніч на 9 грудня в Україні) на Madisson Square Garden у Нью-Йорку. До бою Ломаченко готується у Окснарді (Каліфорнія, США). Саме туди і приїхав Олександр Усик.

      Читайте також: Чому Усик не буде битися з Лебедєвим

      Він вирішив розважити присутніх своїм танцем. І довів їх до сміху.

      Відео танцю Усика на тренуванні Ломаченка

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Usyk17 #Loma #lomus17 #boxing #world #sport #dance #champion #tv #Lomachenko #Usyk

      Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

       

      Теги: Спорт Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Тотті став найкращим бомбардиром за всю історію дербі "Рома" - "Лаціо"
       12 січня 2015 , 09:18
      Збірна Росії хоче натуралізувати українця
       20 листопада 2015 , 12:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук