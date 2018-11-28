Усик мало не зірвав тренування Ломаченка запальним танцем: курйозне відео

Підготовчий табір чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка відвідав один з його найближчих друзів – абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. І мало не зірвав тренувальний процес своїм запальним танцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко готується до бою проти Хосе Педраси. Це буде об’єднавчий бій, на кону якого стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA та WBO. Поєдинок відбудеться 8 грудня (ніч на 9 грудня в Україні) на Madisson Square Garden у Нью-Йорку. До бою Ломаченко готується у Окснарді (Каліфорнія, США). Саме туди і приїхав Олександр Усик.

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Він вирішив розважити присутніх своїм танцем. І довів їх до сміху.

Відео танцю Усика на тренуванні Ломаченка