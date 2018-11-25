Усик може провести бій проти росіянина Лебєдєва: відома дата

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик може вийти в ринг проти росіянина Дениса Лебєдєва. У WBA хочуть, щоб бій відбувся до 10 березня 2019 року.

Про це заявив менеджер чемпіона світу за версією WBA Super в першій важкій вазі Дениса Лебедєва Вадим Корнілов. Сталося це після перемоги 39-літнього Лебєдєва над американцем Майком Вілсоном у ніч на 25 листопада у Монте-Карло.

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"Думаю, зараз багато боксерів в нашій вазі хочуть битися з Усиком. Він найсильніший, я це визнаю. Згідно резолюції WBA, я можу з ним поборотися. І якщо наші команди домовляться, а до цього все йде, то я прийму цей бій", – заявив після бою Лєбєдев.

"Усик залишиться в першій важкій вазі і збереже титул WBA. WBA випустив резолюцію про те, що Усик і Лебедєв зобов'язані провести бій до 10 березня 2019 року", – переконує Корнілов.

Глава промоутерської компанії Matchroom Sports Едді Хірн не виключає можливість проведення наступного бою Олександра Усика з Денисом Лебєдєвим. При цьому бій може відбутися навіть у Росії. Хоча цей бій не у пріоритеті в Усика, який має й інших, більш іменитих суперників. Серед них і бій з чемпіоном світу у напівважкій вазі за версією WBC Адонісом Стівенсоном. Однак останньому тоді слід перейти у крузервейт, де виступає Усик.

Варто зазначити, що саме Стівенсом буде суперником іншого українця – Олександра Гвоздика. Бій відбудеться у суботу, 1 грудня (в ніч на 2 грудня в Україні). Онлайн поєдинку, а також результат та відео бою – на сайті 24 Каналу.