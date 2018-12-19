Усик може стати великим джерелом доходів, – Forbes
Авторитетне видання Forbes склало список боксерів, які в майбутньому можуть стати великим джерелом доходів.
Серед них видання вказало прізвище абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (90,7 кг) – українця Олександра Усика.
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Видання припускає, що у 2019 році українець може зробити декілька кроків до того, щоб стати великим джерелом грошей у світі боксу. Але для цього йому потрібно перейти у суперважку вагу.
Найбільш вигідними потенційними суперниками Олександра є Деонтей Уайлдер, Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Також видання повідомляє, що Усик може спробувати переконати повернутися у ринг Андре Уорда.
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Forbes відзначає, що наразі Усик заробляє не так багато грошей.
Якщо Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі, то його заробіток може піднятися до рівня Сауля Альвареса або Ентоні Джошуа.
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