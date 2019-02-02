Усик наступний бій проведе 18 травня, серед можливих суперників – два росіянина

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн назвав плановану дату і місце наступного бою українця.

Олександр Усик наступний бій проведе 18 травня в США. Суперник Усика наразі ще не відомий. Великі шанси ним стати має росіянин Олександр Повєткін, дещо менші його співвітчизник Денис Лєбєдєв.

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Ми шукаємо йому суперника. Одним з них може стати Олександр Повєткін. Не так багато охочих виходити в ринг проти українця. Боксери не бажають програвати, чекають інших можливостей. Усик також може провести поєдинок з Денисом Лебедєвим, але я сумніваюся. Наразі ми плануємо провести поєдинок 18 травня в Чикаго або в Оксон-Хілл в MGM National Harbor,

– цитує Хірна Boxing Social.

До слова, для бою з Повєткіним український боксер повинен піднятися у суперважку вагову категорію. Бій проти Дениса Лебедєва запланований у важкій вазі.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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