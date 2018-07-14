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Усик не сам погоджувався битися з Гассієвим в Москві, – тренер збірної України

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Дмитро Сосновський
Дмитро Сосновський

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що критика на адресу Олександра Усика (14-0, 11 КО) з приводу того, що він погодився битися з Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) у Москві не зовсім справедлива, оскільки він не сам приймав це рішення.

Про це Дмитро Сосновський сказав виданню tribuna.com.

"Рішення Олександра погодитися на бій саме в Москві? Він же не сам приймає рішення - там є команда. Вона думала про це. Моя думка спочатку була такою - бій повинен проходити на нейтральній території. Навіть якби бився не українцем і росіянин, а два інші боксери", – сказав Сосновський.

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Фахівець зазначив, що українець може перемогти навіть на території суперника, якщо викластися по максимуму.

"Хто фаворит? Вони два чемпіона, у яких все порівну. Якісь плюси є у Усика, якісь – у Гассієва. Навіть не говоримо про те, що бій на території росіянина. Кажу виключно про техніку і тактику. Я б не виділяв фаворита, у кожного є шанси. Не думаю, що хтось із них є фаворитом. Я говорив і говорю: Усик – дуже талановитий боксер. Але я не перебуваю в його таборі і не дуже розбираюся в системі підготовки професійного боксера. Самі розумієте, аматорський і професійний бокс об'єднує тільки слово "бокс", – підсумував тренер збірної України.

Нагадаємо, що деякі проблеми з організацією боя Усик – Гассієв все ще існують. Цю інформацію також підтвердив промутер українця Олександр Красюк.

Поєдинок повинен відбутися 21 липня на стадіоні "Олімпійському" в Москві.

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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