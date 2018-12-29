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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Усик не забув про важливі у житті речі у своєму новорічному вітанні

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      Олександр Усик чуттєво привітав усіх із Новим роком
      Олександр Усик чуттєво привітав усіх із Новим роком / Getty Images

      Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, український боксер Олександр Усик привітав усіх з прийдешнім Новим роком. Зокрема, спортсмен побажав усім добра.

      Олександр Усик записав відповідне відеозвернення, яке з'явилося у мережі. 

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      "Любіть одне одного, прощайте одне одному, цінуйте одне одного, радійте тому, що з вами відбувається, смійтеся, тіште своїх дітей, дуркуйте. Із Новим роком!" – зазначив український чемпіон.

      Також він підкреслив, що "світ любить сильних".

      "Усім добра", – додав Усик.

      Нагадаємо, нещодавно авторитетний журнал The Ring визнав Олександра Усика найкращим боксером 2018 року. 

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини України Бокс Спорт Олександр Усик Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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