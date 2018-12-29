Усик не забув про важливі у житті речі у своєму новорічному вітанні

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, український боксер Олександр Усик привітав усіх з прийдешнім Новим роком. Зокрема, спортсмен побажав усім добра.

Олександр Усик записав відповідне відеозвернення, яке з'явилося у мережі.

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"Любіть одне одного, прощайте одне одному, цінуйте одне одного, радійте тому, що з вами відбувається, смійтеся, тіште своїх дітей, дуркуйте. Із Новим роком!" – зазначив український чемпіон.

Також він підкреслив, що "світ любить сильних".

"Усім добра", – додав Усик.

Нагадаємо, нещодавно авторитетний журнал The Ring визнав Олександра Усика найкращим боксером 2018 року.