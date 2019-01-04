Усик ніколи не буде великим, – колишній чемпіон світу

Колишній чемпіон світу в двох дивізіонах Пол Маліньяджі вважає, що абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик зможе на належному рівні конкурувати в новому дивізіоні. Американець заявив, що український боксер може стати пристойним суперважкоатлетом попри те, що не є надзвичайно габаритним спортсменом.

"Кажуть, що Усик йде в надважкий дивізіон. Я бачив його особисто, він не маленький хлопець. Він ніколи не буде великим, але я думаю, що він може перетворитися в пристойного розміру важкоатлета і зможе конкурувати з бійцями в цьому дивізіоні", – цитує Маліньяджі BoxingScene.com.

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Екс-боксер пропонує не заглядати в майбутнє, а почекати й подивитися, як буде боксувати Усик в новому дивізіоні.

"Ймовірно, Усика можна порівняти з деякими важкоатлетами, які трохи менші, але все ще досить хороші. Наприклад, Фрес Окендо або Карлос Такам. Подивимося, як він зможе себе проявити в новому дивізіоні й чи зможе залишитися серед супертяжів", – резюмував Маліньяджі.

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