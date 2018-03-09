Усик "обнулився": фотодоказ

Як зазначив сам боксер, він "обнулився", зістригший свій чуб.

Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик вирішив до весни змінити імідж і постригся.

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