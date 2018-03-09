Усик "обнулився": фотодоказ
Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик вирішив до весни змінити імідж і постригся.
Як зазначив сам боксер, він "обнулився", зістригший свій чуб.
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Джерело: 24 Канал
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