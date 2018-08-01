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Усик отримав право на поєдинок проти Джошуа: бій може відбутися у квітні

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Усик отримав право на бій проти Джошуа
Усик отримав право на бій проти Джошуа

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав право битися з британцем Ентоні Джошуа.

Таке рішення винесла Всесвітня боксерська організація (WBO), присвоївши українцеві пояс суперчемпіона в суперважкому дивізіоні.

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Олександр Усик вже заявляв, що готовий перейти до надважкої ваги. Чемпіоном за версією WBO в цій вазі є Ентоні Джошуа, який також володіє трьома іншими поясами.

Не виключено, що так і станеться, але найближчим суперником українця повинен стати Тоні Белью. При цьому боксери битимуться в "крузервейті", куди Белью обіцяє спуститися для поєдинку за пояси Усика. Що стосується Джошуа, то його найближчим суперником буде Олександр Повєткін.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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