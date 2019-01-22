Усик під час відпочинку став рятувальником на Балі: відео

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) показав, що може справлятися не тільки зі своїми опонентами на боксерському рингу.

Під час відпочинку на Балі Усик допомагає місцевим жителям. На відеоролику Олександр допоміг місцевим жителям прибрати дерево, через яке було повністю паралізовано рух на дорозі. Люди, які перебували поруч, були захваті від дій українця.

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"Залізний дроворуб", "Саша, додавай ніжку і корпус, коли рубаєш, піде швидше", "Перший суперник у Heavyweight" – залишили захоплені коментарі вболівальники під відео, розміщеному на спільній сторінці Василя Ломаченка та Олександра Усика в Instagram.

Нагадаємо, що дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика вже узгоджено, і згодом промоутер Едді Хірн її повідомить.

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