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      Усик піднявся на четверте місце у рейтингу авторитетного The Ring, Ломаченко і надалі перший

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      Олександр Усик
      Олександр Усик / Getty Images

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії журналу The Ring.

      Після перемоги над Тоні Белью, Усик обійшов казахського боксера Геннадія Головкіна і посів четверте місце.

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      Лідирує у рейтингу від журналу The Ring інший український боксер – Василь Ломаченко. Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, він проведе бій проти Хосе Педраси.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Усик – Белью Олександр Усик Василь Ломаченко Спорт
      Джерело: 24 Канал
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