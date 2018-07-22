Усик піднявся на сьому позицію у рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Усик увірвався у топ-10 найкращих боксерів світу. Перемога у фіналі всесвітньої суперсерії боксу із Муратом Гассієвим дозволила українцеві суттєво піднятися у престижному рейтингу BoxRec.

Зокрема, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик тепер посідає сьому сходинку у цьому заліку.

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Четвертий, до слова, тут Василь Ломаченко.



Український боксер Василь Ломаченко

Ну а першу позицію посідає американець Теренс Кроуфорд.



Американський боксер Теренс Кроусфорд

Щодо наступних планів українського боксера, то розправившись із усіма суперниками у першій важкій вазі тепер Усик не проти спробувати свої сили поміж супертяжів. І уже навіть є ім’я можливого суперника.

Відразу після бою Усика проти Гассієва у таборі Тоні Белью підтвердили, що британець готовий вийти у ринг проти українця. Уже найближчого тижня промоутер Белью Едді Хірн хоче розпочати переговори щодо проведення бою.



Британський боксер Тоні Белью

Нагадаємо, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Олександр Усик. Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут, тож все вирішували судді.