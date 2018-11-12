Усик піднявся на третє місце в рейтингу найкращих боксерів світу

Після ефектної перемоги над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на третє місце в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією авторитетного видання BoxRec.

Перемога над екс-чемпіоном світу та дворазовим кривдником Девіда Хея принесла Усику 135 очок, що дозволило Олександру зробити стрибок на п'ять позицій і зайняти в рейтингу BoxRec третій рядок.

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Рейтинг від BoxRec вважається найоб'єктивнішим, так при його складанні не враховується людський фактор і місце в ньому за допомогою спеціальних формул після статистичного аналізу вибирає комп'ютер.

У першій п'ятірці кращих боксерів світу є і українець Василь Ломаченко, який опустився з четвертого на п'яте місце.

Нагадаємо, що 11 листопада Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

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