Усик підписав контракт з новою промоутерською компанією

Легендарний український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик підписав угоду про співпрацю з новою промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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Зазначено, що контракт з Matchroom boxing підписав Олександр Усик та його промоутерська компанія K2 Promotions.

Контракт Усика з компанією, яка вже співпрацює з відомими боксерами Тоні Белью та Ентоні Джошуа, розрахований на декілька поєдинків.

Він передбачає просування наступних боїв українця та трансляції їх на телеканалах Skysports і DAZN.

До слова, раніше повідомлялось, що наступний бій за захист титулу WBA Олександр Усик має провести саме проти британця Тоні Белью. Поєдинок може відбутись ще до кінця 2018 року.

7 вересня на своїй сторінці в Instagram Олександр Усик поділився світлиною із зображенням логотипу Matchroom Boxing та згадав їх у дописі.

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