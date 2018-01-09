Усик поділився грандіозними планами
07:36, сьогодні 1706 Читать новость на русском
Український боксер чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик знову заявив про бажання перейти у суперважку вагу.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Він пояснив, що головною мрією в його кар'єрі наразі є зустріч з володарем поясів WBA Super, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
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Мій бій мрії? Поєдинок с Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьох версіях. Це хороший, сильний, великий хлопець,
– заявив Усик.
Додамо, наступний бій Усик проведе у межах півфіналу WBSS проти чемпіона WBC Майріса Брієдіса. Поєдинок відбудеться 27 січня в Ризі.
Джерело: 24 Канал
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