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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Усик поділився грандіозними планами

07:36, сьогодні 1706 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український боксер чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик знову заявив про бажання перейти у суперважку вагу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Він пояснив, що головною мрією в його кар'єрі наразі є зустріч з володарем поясів WBA Super, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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Мій бій мрії? Поєдинок с Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьох версіях. Це хороший, сильний, великий хлопець,
– заявив Усик.

Додамо, наступний бій Усик проведе у межах півфіналу WBSS проти чемпіона WBC Майріса Брієдіса. Поєдинок відбудеться 27 січня в Ризі.

Теги: Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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