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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью

      75 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBC, IBF та WBO у бою проти британця Тоні Белью. Після боксерського поєдинку українець розповів, чим він планує зайнятися у майбутньому.

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      На питання про свої плани на майбутнє Усик відповів доволі коротко.

      Хочу відпочити з сім’єю, дітьми, поправити здоров’я і тоді вже думати про майбутнє,
      – заявив Усик.

      Серед мрій – з'їсти велику порцію макаронів.

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      На питання про те, чи не планує він підніматися у вищу вагову категорію і стати там абсолютним чемпіоном світу, Усик так і не дав однозначно відповіді.

      "Ми люди, ми повинні ставити цілі та йти до них", – відповів боксер.

      Нагадаємо, Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу, володіючи поясами за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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