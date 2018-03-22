Усик поділився секретом успіху
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Український боксер, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зняв для своїх уболівальників відео-мотиватор та поділився секретом успіху.
Відео зняте під час тренувального збору у Барселоні, Усик розмістив в Instagram.
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Ніколи не відкладай плани на потім, вставай і починай боротися за своє майбутнє вже зараз! Саме постійна праця допомогла мені досягти висот і продовжувати рухатися далі,
– написав спортсмен.
Джерело: 24 Канал
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