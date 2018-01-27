Усик поділився зворушливим фото з мамою напередодні бою з Брієдісом

Підтримати українського чемпіона Олександра Усика у бою проти латвійця Майріса Брієдіса приїхали його найрідніші люди.

Ввечері 27 січня на "Рига Арені" відбудеться поєдинок, який буде півфіналом у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS.

Бій Усик – Брієдіс розпочнеться приблизно о 23:00 за київським часом.

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Напередодні поєдинку підтримати українця у Ризі приїхали його найрідніші люди.

У своєму Facebook Усик поділився фото з мамою, написавши, що "підтримка мами одна із найважливіших".

Ще один титулований український боксер Василь Ломаченко також приїхав в Ригу, щоб підтримати свого кума.

Завтрак с Чемпионами!!! Допис, поширений LomUs Official (@lomus.ua) 27 Січ 2018 р. о 12:57 PST

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