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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усик поділився зворушливим фото з мамою напередодні бою з Брієдісом

15:51, сьогодні 1047 Читать новость на русском
Бій Усик – Брієдіс відбудеться 27 лютого у Ризі
Бій Усик – Брієдіс відбудеться 27 лютого у Ризі / Getty images

Підтримати українського чемпіона Олександра Усика у бою проти латвійця Майріса Брієдіса приїхали його найрідніші люди.

Ввечері 27 січня на "Рига Арені" відбудеться поєдинок, який буде півфіналом у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS.

Бій Усик – Брієдіс розпочнеться приблизно о 23:00 за київським часом.

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Напередодні поєдинку підтримати українця у Ризі приїхали його найрідніші люди.

У своєму Facebook Усик поділився фото з мамою, написавши, що "підтримка мами одна із найважливіших".

Ще один титулований український боксер Василь Ломаченко також приїхав в Ригу, щоб підтримати свого кума.

Завтрак с Чемпионами!!!

Допис, поширений LomUs Official (@lomus.ua)

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Теги: Новини України Олександр Усик Бокс Усик – Брієдіс Латвія
Джерело: 24 Канал
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