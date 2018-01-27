Усик поділився зворушливим фото з мамою напередодні бою з Брієдісом
15:51, сьогодні 1047 Читать новость на русском
Підтримати українського чемпіона Олександра Усика у бою проти латвійця Майріса Брієдіса приїхали його найрідніші люди.
Ввечері 27 січня на "Рига Арені" відбудеться поєдинок, який буде півфіналом у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS.
Бій Усик – Брієдіс розпочнеться приблизно о 23:00 за київським часом.
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Напередодні поєдинку підтримати українця у Ризі приїхали його найрідніші люди.
У своєму Facebook Усик поділився фото з мамою, написавши, що "підтримка мами одна із найважливіших".
Ще один титулований український боксер Василь Ломаченко також приїхав в Ригу, щоб підтримати свого кума.
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Джерело: 24 Канал
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