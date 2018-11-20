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      Усик похизувався патріотичним графіті на свою честь: фото

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      Олександр Усик
      Олександр Усик / Getty Images

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик опублікував фотографію, де він стоїть на фоні графіті в його честь.

      Зображення Усика з українським прапором та тризубом з’явилося у Харкові. Відповідне фото боксер виклав у себе в Instagram.

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      Теги: Спорт Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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