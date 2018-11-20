Усик похизувався патріотичним графіті на свою честь: фото

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик опублікував фотографію, де він стоїть на фоні графіті в його честь.

Зображення Усика з українським прапором та тризубом з’явилося у Харкові. Відповідне фото боксер виклав у себе в Instagram.

Читайте також: Олександр Усик повернеться на ринг у травні