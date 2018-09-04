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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Усик показав вболівальникам свій новий чемпіонський пояс від IBF: відео

134 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик показав новий чемпіонський пояс за версією IBF.

Боксер вирішив в прямому ефірі в Instagram показати титул своїм підписникам.

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Нагадаємо, що Олександр Усик не поспішає у суперважкий дивізіон, українець готовий ризикнути усіма своїми поясами крузервейту аби провчити британця Тоні Белью. Найближчими тижнями сторони боксерів підпишуть контракт на бій – запевняє промоутер британця Едді Хірн.

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Теги: Олександр Усик Бокс Спорт
Джерело: 24 Канал
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