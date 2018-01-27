Усик попросив підтримки у Криму та Донбасу перед боєм з Брієдісом

Український чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик перед двобоєм з латвійцем Майрісом Брієдісом, який відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), звернувся до своїх уболівальників з усіх куточків України.

Відповідне відео з’явилося на його офіційній Facebook-сторінці.

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"Любі друзі! Львів, Київ, Донецьк, Сімферополь, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Чернівці! Я знаю, що ви дивитеся мої поєдинки та підтримуєте мене. Для мене ваша підтримка є дуже потрібною! І все, що я роблю, ми робимо це всі разом. Миру, добра, любові. Світ любить сильних", – зауважив Олександр у ролику.

Нагадаємо, бій Усик – Брієдіс відбудеться увечері суботи, 27 січня, у столиці Латвії Ризі на однойменній арені. До слова, у останній дуелі поглядів переміг українець.