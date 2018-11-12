Усик повернувся до Києва: боксер розповів, на що чекати після перемоги над Белью

Абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика на батьківщині зустрічали як і належить – з квітами, оваціями і чималим натовпом представників медіа.

Головне питання порядку денного – що далі, після перемоги над Тоні Белью?

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"Нехай трохи пройде часу, подивимося поєдинок, порадіємо та запишемо помилки. Потім зберумося всією компанією, що має до цього бою якесь відношення та обдумаємо, які подальші кроки робити", – сказав Усик.

Найімовірніше, наступний крок у кар’єрі Усика – підкорення суперважкого дивізіону. У крузервейті Сашко уже все усім довів і поставив масну крапку.

Мені здається, що поєдинок вийшов якісним та видовищним, а кінцівка була феєричною. Я розмовляв з Володимирем Кличком після перемоги, він сказав: "Таке потужне закінчення бою – це дуже круто",

– відповів Усик.

Привітати Усика встиг і його товариш – тезка, зірка футбольного цеху – Олександр Зінченко. Чемпіон відвідав манчестерське дербі і спричинив справжній фурор у роздягальні "Манчестер Сіті".

Ще б пак, за бій проти Тоні Белью, за чутками, Усик отримав до трьох мільйонів доларів. Але гроші і слава – це не про скромного парубка із Сімферополя.

Нагадаємо, що 11 листопада Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

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