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      Усик претендує на звання найкращого спортсмена року

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      Олександр Усик номінований на звання спортсмена року
      Олександр Усик номінований на звання спортсмена року

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) претендує на звання найкращого закордонного спортсмена року за версією BBC.

      Конкурентами Усика будуть гімнастка Сімоне Байлс, гольфіст Франческо Молінаро і сноубордистка Естер Ледецкі.

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      Вперше з часів заснування нагороди за переможця можуть голосувати респонденти за кордоном Сполученого королівства.

      Зазначимо, що голосування завершиться 15 грудня, а на наступний день в Бірмінгемі відбудеться церемонія нагородження.

      Проголосувати за українця Олександра Усика можна за цим посиланням.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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