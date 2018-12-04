Усик претендує на звання найкращого спортсмена року
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) претендує на звання найкращого закордонного спортсмена року за версією BBC.
Конкурентами Усика будуть гімнастка Сімоне Байлс, гольфіст Франческо Молінаро і сноубордистка Естер Ледецкі.
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Вперше з часів заснування нагороди за переможця можуть голосувати респонденти за кордоном Сполученого королівства.
Зазначимо, що голосування завершиться 15 грудня, а на наступний день в Бірмінгемі відбудеться церемонія нагородження.
Проголосувати за українця Олександра Усика можна за цим посиланням.
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Джерело: 24 Канал
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