Усик прибув до Великої Британії на бій проти Белью: фото

У понеділок, 5 листопада, український боксер Олександр Усик прибув до Манчестера. Там цієї суботи Усик вийде в ринг з Тоні Белью.

Поєдинок відбудеться у крузервейті. За підсумками бою Усик ризикує втратити всі свої чемпіонські паски: WBC, IBF, WBO і за версією The Ring. Читайте також: Усик у стилі "Бригади" відправився на бій з Белью: відео Рефері у рингу буде Террі О'Конор. У середу, 7 листопада, відбудуться відкриті тренування суперників. Букмекери великим фаворитом зустрічі вважають українця. Великий вечір боксу прийме Manchester Arena. Відомо, що організатори продали майже усі квитки. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24