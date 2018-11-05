Усик прибув до Великої Британії на бій проти Белью: фото
У понеділок, 5 листопада, український боксер Олександр Усик прибув до Манчестера. Там цієї суботи Усик вийде в ринг з Тоні Белью.
Поєдинок відбудеться у крузервейті. За підсумками бою Усик ризикує втратити всі свої чемпіонські паски: WBC, IBF, WBO і за версією The Ring.
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Рефері у рингу буде Террі О'Конор. У середу, 7 листопада, відбудуться відкриті тренування суперників. Букмекери великим фаворитом зустрічі вважають українця. Великий вечір боксу прийме Manchester Arena.
Відомо, що організатори продали майже усі квитки.
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Джерело: 24 канал
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