Усик програв голосування за звання найкращого спортсмена року

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0,12 КО) програв боротьбу за звання найкращого іноземного спортсмена року в світі за версією ВВС.

Перемогу здобув італійський гольфіст Франческо Молінарі. Він у 2018 році став першим італійцем, який виграв Open Championship і в складі збірної Європи обіграв США в боротьбі за Ryder Cup.

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Окрім Усика і Молінарі на нагороду претендували американська гімнастка Сімоне Байлс та чеська сноубордистка Естер Ледецкі.

Як зазначили у BBC, Усик провів "блискучий" рік, в якому став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі лише за 15 боїв на профі-рингу, перемігши Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью на їх території.

Нагадаємо, що Олександр Усик був визнаний кращим боксером 2018 року за версією відомого американського журналу Sports Illustrated.

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