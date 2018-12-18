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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Усик програв голосування за звання найкращого спортсмена року

      547 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0,12 КО) програв боротьбу за звання найкращого іноземного спортсмена року в світі за версією ВВС.

      Перемогу здобув італійський гольфіст Франческо Молінарі. Він у 2018 році став першим італійцем, який виграв Open Championship і в складі збірної Європи обіграв США в боротьбі за Ryder Cup.

      Читайте також: Усик зробив несподівану заяву щодо своєї кар'єри після боксу

      Окрім Усика і Молінарі на нагороду претендували американська гімнастка Сімоне Байлс та чеська сноубордистка Естер Ледецкі.

      Як зазначили у BBC, Усик провів "блискучий" рік, в якому став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі лише за 15 боїв на профі-рингу, перемігши Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью на їх території.

      Нагадаємо, що Олександр Усик був визнаний кращим боксером 2018 року за версією відомого американського журналу Sports Illustrated.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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