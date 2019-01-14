Усик прогулявся по готелю у футболці "Динамо": відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик на відпочинку розгулює в футболці київського "Динамо".

Відповідне відео зявилося в Instagram-сторінці Luckypunchnet.

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Варто зазначити, що Олександр Усик є давнім шанувальником київського гранда.

Нагадаємо, промоутер Олександра Усика британець Едді Хірн заявив, що в українця є два варіанти розвитку кар'єри. Також Хірн назвав боксерів, з якими може битися Усик у 2019 році.

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