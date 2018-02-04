Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим

Олександр Усик зробив селфі з майбутнім суперником росіянином Муратом Гассієвим та поділився думками щодо майбутнього поєдинку.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик та його майбутній суперник росіянин Мурат Гассієв провели зустріч поглядів перед фінальним боєм Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

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Як повідомляє Іsport.ua, за словами українця, фінальний бій турніру WBSS з росіянином Муратом Гассієвим буде яскравим.

Двоє хлопців, які присвятили своє життя боксу, демонструватимуть всі свої навички. Двоє хлопців будуть тішити своїх уболівальників, буде чудовий бій. Я вас запевняю,

– наголосив Олександр Усик.

Окрім того, Усик відповів журналістам на питання про селфі з Гассієвим, коли він піднявся в ринг і поспілкувався з командою росіянина.

"Ніхто не скасовував бути людьми", – лаконічно відповів чемпіон світу за версіями WBC і WBO Олександр Усик.

Олександр Усик зробив селфі з майбутнім суперником росіянином Муратом Гассієвим

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.