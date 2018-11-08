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      Усик проти англійського "Бомбардувальника" Белью: що прогнозують експерти

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      Усик та Белью
      Усик та Белью

      10 листопада відбудеться супер-поєдинок, в якому Олександр Усик зустрінеться з Тоні Белью. Гасло бою – "Той, хто посмів". На кону будуть стояти чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, IBF і WBA, які зараз належать українцю.

      Аналітики Parimatch дають 82% на те, що він переможе і збереже свої титули. Якщо станеться сенсація і виграє Белью (ймовірність – 15%), то британець навряд чи надовго залишиться в статусі чемпіона, адже планує завершити кар'єру.

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      Белью розпочинав свою кар'єру, як кікбоксер, де здобув 100 перемог в 104 боях. У професійному боксі Тоні часто переходив з однієї вагової категорії в іншу. Коли британець зосередився на напівважкій вазі, то двічі доходив до чемпіонських боїв, але в обох випадках програвав. В першій важкій вазі Белью пощастило більше, він став чемпіоном за версією WBC. Правда, потім його позбавили титулу: Тоні відмовився від обов'язкового захисту заради зустрічі з Девідом Хеєм, проти якого він провів два поєдинки і обидва виграв.

      У Белью досить одноманітний "арсенал", своїм рівнем він явно поступається Усику. При цьому у Тоні потужний удар, за що його і прозвали "бомбардувальник". Іноді він повільний, часто йде в захист, ніж може змусити суперника розслабитися, а потім починає вести бій у відкриту.

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      Безумовно, тренер Усика готує до цього Олександра, щоб не дати британцю нав'язати свої правила в поєдинку. Якщо Усик підійде до цієї сутичці з усією відповідальністю, як до бою з Гассіевим, то шансів у Белью буде мало. Що ж стосується точного прогнозу на бій, то експерти Parimatch одним з найбільш вірогідних результатів вважають перемогу Усика нокаутом з 5-го по 8-й раунд. Більшість своїх поєдинків Олександр виграв нокаутом, але для нього не проблема провести в рингу всі 12 раундів. Український чемпіон готовий до будь-якого розвитку подій і після перемоги у Всесвітній боксерській супер-серії все частіше говорять про те, що для Усика більше не залишилося гідних суперників в його ваговій категорії. Крім потужного удару, Олександр володіє також завидною маневреністю, що він і продемонстрував в попередньому чемпіонському бою з Гассіевим. Загалом, за всіма розкладами виходить, що поки ми можемо тільки поспівчувати Белью.

      Відносно гонорарів за бій: Навіть якщо Тоні не зможе на прощання "грюкнути дверима", то все одно піде на пенсію, забезпечивши собі старість. Поки що ніхто не озвучував точні цифри, але, за чутками, кожен з боксерів отримає за бій близько 2-3 мільйонів доларів.

      Теги: Бокс Усик – Белью Олександр Усик Спорт
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 8 листопада
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