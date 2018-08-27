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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Усик проведе бій проти Белью у важкій вазі, ризикуючи усіма своїми поясами

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Олександр Усик не поспішає у суперважкий дивізіон, українець готовий ризикнути усіма своїми поясами крузервейту аби провчити британця Тоні Белью.

Таким чином абсолютний Чемпіон Світу вирішив піти ва-банк.

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Найближчими тижнями сторони боксерів підпишуть контракт на бій – запевняє промоутер британця Едді Хірн.

Крім дати поєдинку – а це, найімовірніше, 10 листопада 2018 року – відомо і хто прийме титульне протистояння. Усику знову доведеться битись на виїзді, в англійських Лондоні, Манчестері або Ліверпулі.

Утім це не надто впливає на статус українця у котуваннях букмекерів. Шанси чемпіона на перемогу оцінюють скромним коефіцієнтом 1.15, а Белью – аж у співвідношенні п'ять до одного. 

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Теги: Новини спорту Усик – Белью Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 канал
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