Усик проведе бій проти Белью у важкій вазі, ризикуючи усіма своїми поясами

Олександр Усик не поспішає у суперважкий дивізіон, українець готовий ризикнути усіма своїми поясами крузервейту аби провчити британця Тоні Белью.

Таким чином абсолютний Чемпіон Світу вирішив піти ва-банк.

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Найближчими тижнями сторони боксерів підпишуть контракт на бій – запевняє промоутер британця Едді Хірн.

Крім дати поєдинку – а це, найімовірніше, 10 листопада 2018 року – відомо і хто прийме титульне протистояння. Усику знову доведеться битись на виїзді, в англійських Лондоні, Манчестері або Ліверпулі.

Утім це не надто впливає на статус українця у котуваннях букмекерів. Шанси чемпіона на перемогу оцінюють скромним коефіцієнтом 1.15, а Белью – аж у співвідношенні п'ять до одного.

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