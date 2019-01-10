Усик проведе бій з Лебедєвим, або підніметься в суперважку вагу, – промоутер

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) британець Едді Хірн заявив, що в українця є два варіанти розвитку кар'єри. Також Хірн назвав боксерів, з якими може битися Усик у 2019 році.

За словами промоутера, все вирішиться під час їх зустрічі в Нью-Йорку (США).

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"У нас запланована зустріч в Нью-Йорку наступного тижня, щоб визначитися з наступним суперником Усика й датою бою. Він або залишається в першій важкій вазі й проводить бій з Денисом Лебедєвим, або піднімається до суперважкої ваги", – цитує Хірна ESPN.

Він також зазначив, що у 2019 році можливий бій з чемпіоном IBF в напівважкій вазі Артуром Бетербієвим (13-0, 13 КО), який зацікавлений в переході у важку вагу, щоб кинути виклик українцеві.

Хірн передбачає, що Усик врешті-решт кине виклик чемпіону WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк назвав ймовірних суперників для українця. У цьому переліку одразу два російські боксери.